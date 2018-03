Vídeo: Lucas Hulk ensina duas opções para passar a guarda-x no Jiu-Jitsu

Share it

Em ritmo alucinante nos campeonatos, com ouro e pódio em boa parte dos torneios que participou nesta temporada, Lucas “Hulk” Barbosa conseguiu um tempinho no seu frenético cronograma para trazer para você, estudioso leitor de GRACIEMAG, uma valiosa passagem de guarda.

Na aula, Hulk mostra sua duas opções prediletas para passar a guarda-x. O professor da Atos Jiu-Jitsu ressalta, primeiramente, a importância de manter uma boa postura, se livrando das pegadas do adversário, evitando que o guardeiro se estique para tirar-lhe a base.

Em seguida, Lucas troca o eixo de seu posicionamento por cima para se livrar com mais facilidade da arapuca da guarda, para em seguida jogar o corpo lateralmente e cair passando. Para concluir e estabilizar, Lucas mostra duas opções: ou anda para trás com os quadris e estabiliza no cem-quilos, ou gira por cima da cabeça e ganha as costas.

Confira a aula de Lucas Hulk no vídeo abaixo e não tenha mais problemas com a guarda-x!