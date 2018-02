Leandro Higo luta pelo cinturão peso-galo no Bellator 195, nesta sexta-feira

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e um dos melhores pesos-galos em ação no MMA, Leandro Higo terá a chance de firmar o seu nome no esporte nesta sexta-feira, dia 2 de março. O brasileiro terá pela frente o desafio de bater Darrion Caldwell, campeão da divisão, no Bellator 195, direto de Oklahoma. O evento será transmitido, ao vivo e com exclusividade, pelos canais Fox Sports.

A missão não será das mais fáceis. Apesar de já ter sentido a pressão de uma disputa de título, ao ser superado por Dudu Dantas, em 2017, Higo terá de vencer o jogo justo de agarradas e quedas de Caldwell, que se tornou dono do cinturão ao vencer o próprio Dudu Dantas, também no ano passado.

“Os brasileiros já foram a hegemonia no Bellator, com quatro títulos mundiais”, analisa Mário Filho, faixa-preta de Jiu-Jitsu e comentarista do Fox Sports. “Porém, fomos perdendo o espaço justamente quando Darrion Caldwell tomou o cinturão do Dudu Dantas. O campeão é o peso-galo que melhor sabe aplicar o wrestling no MMA mundial, mas o jogo agressivo e contundente do Leandro Higo tem tudo para reconquistar para o Brasil a coroa dessa divisão de peso.”

Éder Reis, narrador dos canais Fox Sports, completou: “Desta vez, Higo encara Caldwell precisando mostrar um jogo rápido, além de evitar quedas, já que o atual campeão é um wrestler com nível excelente.”

Para conferir todas as emoções do Bellator 195, direto do WinStar World Casino, em Thackerville, Oklahoma, fique ligado nos canais Fox Sports, a partir das 23h, e não perca nenhum lance!