Jiu-Jitsu: Estude o ajuste do armlock com Keenan Cornelius no San Francisco Open

Share it

Em ação no San Francisco Open de Jiu-Jitsu, realizado no último domingo, dia 25 de fevereiro, Keenan Cornelius mais uma vez colocou seu fino Jiu-Jitsu em prática.

Para faturar ouro duplo na competição, antes de fechar o absoluto com seus companheiros da Atos, o americano encarou Joshua Bowlin (Gracie Barra) na final do peso pesado e fez de tudo no combate: começou na guarda, raspou, quedou, trabalhou para passar e acabou nas costas.

Atrás do adversário, Keenan não insistiu no estrangulamento e, ao vislumbrar o braço que estava solto, atacaou no armlock. Sem pressa para finalizar, Keenan caprichou no ajuste e pegou sem maiores problemas.

Estude o ajuste do golpe no vídeo abaixo e trabalhe a cabeça para entender a melhor hora de esticar o braço do oponente no armlock!