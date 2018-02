Gracie, Bahiense, Canuto e Igor Silva entre os inscritos no Grand Slam de Londres

Share it

O prazo de inscrições para o Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu em Londres, que acontece nos dias 10 e 11 de março, termina no dia 6 de fevereiro, e centenas de atletas já garantiram sua vaga para competir na etapa final da temporada 2017/2018 do Grand Slam. Ainda há tempo de fazer parte desta disputa, clicando aqui.

Entre o batalhão de competidores inscritos para lutar no Copper Box Arena, alguns nomes conhecidos do cenário mundial prometem incendiar a disputa, que certamente será uma das mais excitantes de todas as etapas. A corrida para o topo do ranking da UAEJJF está mais competitiva do que nunca, e cada ponto faz enorme diferença na chance de levar para casa os grandes prêmios reservados para o líder de cada categoria no final da temporada.

Entre os craques inscritos, temos nomes como Igor Silva, Kywan Gracie, Isaque Bahiense, Jaime Canuto, Adam Wardzinski, Hiago George, José Carlos “Cocó”, Ana Carolina Vieira, Mayssa Caldas, Larissa Paes, Amanda Nogueira, Samantha Cook e outras feras.

Não fique de fora do evento que fecha o tour de grand slams da UEAJJF pelo mundo, clique aqui e lute no Abu Dhabi Grand Slam de Londres!

(Fonte: Assessoria de imprensa)