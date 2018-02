Vídeo: A raspagem de Anderson Silva para vencer craque de Jiu-Jitsu antes do UFC

Share it

Antes de brilhar no Pride e no Cage Rage, eventos que catapultaram o Aranha para o UFC, Anderson Silva já se destacava em outros eventos de MMA, no Brasil e no exterior. Temido por seu jogo de chutes, cotoveladas e golpes difíceis de prever, Anderson, apesar de não ser um finalizador de origem, tinha na manga alguns artifícios do Jiu-Jitsu para se livrar de enrascadas.

No Mecca 6, realizado em Curitiba, em 2002, Anderson usou uma de suas armas no solo para vencer o campeão de Jiu-Jitsu Roan Jucão, que treinou na era de ouro das equipes Carlson Gracie e Brazilian Top Team. O duelo ia bem para Jucão, ao conseguiu colocar o perigoso Anderson no solo com um single-leg. Por cima, o carioca tentou trabalhar seus golpes, mas Anderson tinha uma carta na manga.

Esguio e com as pernas bem compridas, Anderson não se conteve com a guarda fechada comum, e logo que conseguiu fechar o cadeado com o pé por trás do próprio joelho. Para armar sua arapuca, o Aranha colocou o pé solto na virilha de Jucão, o que deu pressão para aplicar a alavanca e raspar. Por cima, Anderson aplicou golpes fortes que encerraram a luta.

Veja o lance e a virada de Anderson Silva no MMA, salvo pelo bom e velho Jiu-Jitsu.