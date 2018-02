Fellipe Andrew e Cláudia do Val conquistam ouro duplo no Mexico City Open de Jiu-Jitsu

Share it

A Cidade do México recebeu no último sábado, dia 24 de fevereiro, o Mexico City Winter Open, com nomes embalados do Jiu-Jitu mundial na busca de pontos no ranking da IBJJF, além do ouro e o topo do pódio em suas respectivas categorias de peso e também no absoluto.

Na faixa-preta, quem fez a festa foi Fellipe Andrew, da Zenith Jiu-Jitsu, e Cláudia do Val, da De La Riva. Ambos venceram tanto no peso pesado quanto no absoluto.

No masculino, Andrew, aluno do professor Rodrigo Cavaca, mordeu o ouro entre os pesados ao superar Nick Schrock (Ribeiro Jiu-Jitsu). Em seguida, no absoluto, encarou e venceu Sérgio Raimundo Silva (Brasa) para concluir a missão com sucesso e voltar para casa com o ouro duplo.

Já no feminino, Cláudia teve que encarar Itzel Aguilar (Zentih BJJ Grécia) no pesado e no absoluto, vencendo ambas as disputas para garantir a dobradinha no topo do pódio.

Na disputa por equipes, a Renzo Gracie Mexico levu a melhor, com 137 pontos, seguida pela Lead BJJ, com 88 pontos, e com a Top Brother Mexico em terceiro, com 54 pontos.

Confira abaixo os resultados completos da faixa-preta!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – David Herrera Junior – Soul Fighters BJJ

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Alexis Alduncin Barragan – Renzo Gracie Mexico

2 – Andrey Adam – Academia Thai Brasil

Black / Adult / Male / Feather

1 – Pablo Mantovani Dutra – Atos Jiu-Jitsu

2 – Juan Manuel Calderon Esquivel – Renzo Gracie International

3 – Eduardo Yezeguiellian Botega – Zenith BJJ

3 – Ram Ananda – Alliance Los Angeles

Black / Adult / Male / Light

1 – Jan Buatim Wamser – Ns Brotherhood

2 – Alberto Serrano Govea – Renzo Gracie Mexico

Black / Adult / Male / Middle

1 – Eliezer David Raab Skaf – Ns Brotherhood

2 – Magid Hage IV – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Michael Anthony Perez – Atos JJ Rio Claro

3 – Sergio Raimundo Rios da Silva – Brasa/99

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Nick Schrock – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Benjamin Zachary Lenyard – Brazilian Top Team – ATX

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Fellipe Ubaiz Trovo – Ushirobira JJ

2 – Rodrigo Kim – Renzo Gracie Mexico

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Casey William Hellenberg – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Guilherme de Lima – Brasa

3 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Sergio Raimundo Rios da Silva – Brasa/99

3 – Casey William Hellenberg – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Fellipe Ubaiz Trovo – Ushirobira JJ