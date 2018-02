Especialização em passagem de guarda na Renzo Gracie Online Academy

Share it

Esta semana, o curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy (RGOA) dá continuidade à nobre missão de aperfeiçoar as suas habilidades como passador de guarda, estudioso leitor.

Entre as técnicas que você vai aprender está uma das posições prediletas de Renzo Gracie, esta passagem que começa em pé e termina aterrorizando a vida dos guardeiros, já dominados pelo cem-quilos, confira:

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

No embalo de seu mestre, Leo Tunico ensina passagens extremamente eficientes, como esta em que o faixa-preta, com uma passada ágil, dribla a perna do guardeiro e chega ao controle lateral.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Na aula sobre qualidade de vida, o professor Sylvio Behring exalta os benefícios que a defesa pessoal oferece aos praticantes de Jiu-Jitsu, tanto em razão das técnicas de combate, como também pela perspectiva de controle emocional e raciocínio claro em situações reais de adversidade.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Não perca mais tempo! Vá ao site www.gallerr.com/rgoa e tenha acesso ao conteúdo completo do curso de Jiu-Jitsu mais sofisticado da Internet. Seja aluno da Renzo Gracie Online Academy (RGOA).

Oss!