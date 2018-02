Atos domina divisão faixa-preta do San Francisco Open de Jiu-Jitsu

Share it

O Kezar Pavilion, em São Francisco, na Califórnia, foi o palco para mais um Open da IBJJF nos EUA. O San Francisco Open de Jiu-Jitsu, realizado no último domingo, dia 25 de fevereiro, trouxe grandes lutas, muitas emoções e expôs o ritmo forte da equipe liderada por André Galvão para a temporada 2018.

O time da Atos, na divisão de faixa-preta adulto, faturou sete dos 13 ouros possíveis na competição, além de dominar completamente o pódio no absoluto masculino com atletas da equipe.

No masculino, Michael Lieira Jr. faturou o peso médio. No meio-pesado, quem venceu foi Lucas Hulk, depois de brilhar no México City Open no dia anterior e viajar mais de 3.500 km. Entre os pesados foi a vez de Keenan Cornelius, que também faturou o ouro no absoluto, ao fechar com Rafael Vasconcelos, seguido por Gustavo Braguinha e Lucas Hulk em terceiro.

No feminino, a festa ficou para Angélica Galvão e Luiza Monteiro. Luiza ficou com o ouro no peso médio, Angélica no pesado, e no absoluto as feras da Atos fecharam a final para a equipe.

Na disputa por equipes, a Caio Terra Association levou a melhor, com 294 pontos, seguida pela Ares BJJ, com 221, e a Atos em terceiro, com 196 pontos.

Veja abaixo os resultados finais da faixa-preta no San Francisco Open!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Jerel C. T. Tengan – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Manuel Alejandro Moreno Macias – Ares BJJ

2 – João Pedro Oliveira Rodrigues – Soul Fighters Texas

3 – Joshua S. Rodriguez – GD Jiu-Jitsu Association

3 – Rene Eduardo Lopez – Caio Terra Association

Black / Adult / Male / Feather

1 – Isaac Doederlein – Alliance Los Angeles

2 – Samir José Chantre Dahás – Ares BJJ

3 – Bruno Valdivino de Carvalho – ZR Team California

3 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

Black / Adult / Male / Light

1 – Osvaldo Augusto Honorio Moizinho – Ares BJJ

2 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Cesar Casamajó Cardoso – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

3 – Rodrigo Lamounier de Freitas – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Middle

1 – Michael Remiglio Liera Jr. – Atos JJ USA

2 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ

3 – Igor Matosinho de Paiva – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Luis Gustavo Campos Lima – Caio Terra Association

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Gustavo Espindola Batista – Atos JJ USA

3 – Hugo Valdemar Gonzalez Alcala – Gracie Humaita Las Vegas

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Joshua Lee Bowlin – Gracie Barra

3 – Charles Kilyan Mcguire – American Top Team BJJ

3 – Miguel Augusto Passos dos Santos Silva – Ares BJJ

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Tanner Wade Rice – Soul Fighters BJJ Connecticut

2 – Rafael Vasconcelos de Lima – Atos JJ International

3 – Omar Sabha – Brazilian Top Team Long Beach

3 – Wellington Modena Peroto – One Jiu-Jitsu USA

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Joseph Moku Kahawai Jr. – Beyond Jiu-Jitsu

2 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Rafael Vasconcelos de Lima – Atos JJ International

3 – Gustavo Espindola Batista – Atos JJ USA

3 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Female / Middle

1 – Luiza Monteiro Moura da Costa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Angelica Cabral Firme Galvao – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jill Marie Baker – TRUJITSU / Bakersfield

3 – Alejandra Gonzalez – Carlson Gracie Team

3 – Nivia de Souza Moura – Gracie Gym Texas

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Angelica Cabral Firme Galvao – Atos Jiu-Jitsu

2 – Luiza Monteiro Moura da Costa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Nivia de Souza Moura – Gracie Gym Texas