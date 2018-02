UFC Orlando: O detalhe de Rani Yahya para você não perder o kata-gatame no Jiu-Jitsu

Share it

O estado da Flórida recebeu nesse sábado, dia 24 de fevereiro, o UFC Orlando, em um dos eventos mais agitados deste 2018. Com 12 lutas, três nocautes, quatro finalizações e apenas cinco combates indo para as mãos dos jurados, o card foi um prato cheio para os fãs de MMA.

Mesmo com a vitória arrasadora de Jeremy Stephens sobre Josh Emmett na luta principal e o domínio de Jéssica Bate-Estaca sobre Tecia Torres na luta coprincipal, com o Jiu-Jitsu em dia e fortes quedas, nosso destaque ficou para a finalização afiada de Rani Yahya.

Campeão do ADCC em 2003, o faixa-preta da Constrictor Team, de Brasília, botou seus anos de experiência no Jiu-Jitsu para trabalhar na luta contra Russell Doane. Depois de dominar os dois primeiros assaltos com o jogo de solo, a terceira etapa sacramentou a vitória brasuca.

Após chamar para a guarda e raspar de gancho, Rani trabalhou a pegada com braço e pescoço para finalizar no kata-gatame. Travado na meia-guarda no lado oposto de finalizar, o faixa-preta espetou o joelho livre além da linha de cintura do oponente, o que facilitou a chegada no outro lado para concluir o arrocho.

Reveja o lance completo no vídeo abaixo e melhore sua conclusão do kata-gatame para o próximo treino!

UFC on Fox 28: Emmett x Stephens

Orlando, Flórida, EUA

24 de fevereiro de 2017

Jeremy Stephens nocauteou Josh Emmett a 1min35s do R2

Jéssica Bate-Estaca venceu Tecia Torres na decisão unânime dos jurados

Ilir Latifi finalizou Ovince St-Preux na guilhotina aos 3min48s do R1

Max Griffin venceu Mike Perry na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Brian Kelleher venceu Renan Barão na decisão unânime dos jurados

Marion Reneau finalizou Sara McMann no triângulo aos 3min40s do R2

Angela Hill venceu Maryna Moroz na decisão unânime dos jurados

Alan Jouban nocauteou Ben Saunders 2min38s do R2

Sam Alvey nocauteou Marcin Prachnio aos 4min23s do R1

Rani Yahya finalizou Russell Doane no katagatame aos 2min32s do R3

Alex Perez venceu Eric Shelton na decisão unânime dos jurados

Manny Bermudez finalizou Albert Morales na guilhotina aos 2min33s do R2