Jéssica Bate-Estaca mira nova disputa de cinturão após vitória no UFC deste sábado

Estrela da luta coprincipal do UFC Orlando, que rola neste sábado, dia 24 de fevereiro, Jéssica Bate-Estaca entrará no octógono com atenção redobrada. Atual número dois do ranking, Jéssica tem mira fixa em voltar a lutar pelo título, mas primeiro terá de superar Tecia Torres.

Com a iminência do duelo entre Rose Namajunas, dona do cinturão peso palha, e Joanna Jedrzejczyk, ex-campeã da divisão, Bate-Estaca quer uma vitória empolgante sobre Tecia para firmar seu lugar para desafiar pela primeira vez Rose, ou ter sua revanche contra Joanna.

“O meu foco hoje é vencer a luta contra a Tecia Torres e ter a oportunidade de disputar o cinturão novamente”, disse Jéssica. “Já imaginei a vitória na trocação ou batendo no ground and pound. Espero que ela tenha treinado muito, por que eu treinei muito.”

Além de Jéssica, os brasileiros faixas-pretas de Jiu-Jitsu Renan Barão e Rani Yahya também estarão em ação no card, exibido ao vivo pelo Combate a partir das 18h30. Confira no vídeo abaixo as declarações de Jéssica Bate-Estaca para o evento de hoje e aqueça para mais um grande evento do UFC!

UFC Fight Night: Emmett x Stephens

Orlando, Flórida, EUA

24 de fevereiro de 2017

Josh Emmett x Jeremy Stephens

Jéssica Bate-Estaca x Tecia Torres

Ovince St-Preux x Ilir Latifi

Mike Perry x Max Griffin

Card preliminar

Renan Barão x Brian Kelleher

Sara McMann x Marion Reneau

Angela Hill x Maryna Moroz

Ben Saunders x Alan Jouban

Sam Alvey x Marcin Prachnio

Rani Yahya x Russell Doane

Eric Shelton x Alex Perez

Albert Morales x Manny Bermudez