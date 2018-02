Vídeo: veja o treino completo de Jiu-Jitsu entre Roger e Rayron Gracie

Share it

Mito do Jiu-Jitsu competitivo, Roger Gracie esteve no Rio de Janeiro em julho de 2017, com o objetivo de encarar Marcus Buchecha, na luta de despedida de sua impressionante carreira.

Para chegar na ponta dos cascos, o Gracie treinou na Alliance Rio, no Leblon, com uma série de atletas de jogos variados. Neste vídeo, exclusivo de GRACIEMAG, Roger chama o primo Rayron para a guarda aberta, e desfia parte do repertório que o consagrou como tricampeão mundial absoluto pela IBJJF.

Espie os truques Gracie, em especial na defesa da montada e na passagem de guarda. Bons treinos!