Vídeo: João Gabriel Rocha analisa o ataque e a defesa do triângulo no Jiu-Jitsu

Um dos golpes mais tradicionais do Jiu-Jitsu, o triângulo segue com seu status de finalização perigosa e posição misteriosa, cheia de nuances e detalhes importantes para aqueles que querem pegar no golpe ou escapar dele.

Para destrinchar um pouco do triângulo, conversamos com João Gabriel Rocha, aluno do nosso GMI Tatu Escobar, da Soul Fighters, e este esmiuçou o golpe com sua visão de anos competindo em alto nível.

João foi sabatinado pela equipe GRACIEMAG, para uma reportagem sobre técnicas de defesa no Jiu-Jitsu, matéria que acabou sendo capa da edição #217 da revista mais tradicional das artes marciais no planeta. No vídeo, a fera fala sobre a defesa para o triângulo, demonstra como fazem os lutadores que gostam de sofrer o triângulo como isca para em seguida passar ou finalizar e ainda revela o detalhe mais decisivo para o ajuste do golpe.

Confira as reflexões de João Gabriel no vídeo abaixo e se especialize cada vez mais no Jiu-Jitsu!