Campeão de Jiu-Jitsu, Ronaldo Jacaré é escalado para o UFC Rio; saiba o adversário

Bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu, ex-campeão do Strikeforce e astro do Ultimate no peso médio, Ronaldo Jacaré tem data e adversários marcados para seu próximo compromisso no octógono. Jaca será um dos destaques do UFC 224, realizado no Rio de Janeiro, no dia 12 de maio.

O casca-grossa enfrentará o perigoso Kelvin Gastelum, em luta de três rounds que pode definir o próximo da fila para o cinturão dos pesos médios. A situação na divisão é complicada. O campeão, Robert Whittaker, está se recuperando de problemas de saúde. O cinturão interino, disputado por Luke Rockhold e Yoel Romero, não foi sacramentado, já que Romero não bateu o peso e venceu Rockhold, e o cubano ficou sem direito de ostentar o título. Com isso, o vencedor de Jacaré x Gastelum pode furar a fila e se colocar contra Whittaker, assim que esta se recuperar.

Jacaré (25v, 5d, 1nc), atual número dois no ranking do UFC, vem de vitória expressiva sobre Derek Brunson, após vitória por nocaute no primeiro round, que rendeu ao brasileiro o bônus de desempenho. Já Gastelum (14v, 3d, 1nc) vem de sucesso sobre Michael Bisping, após este perder o cinturão para Georges St-Pierre, em luta realizada na China. Outra luta confirmada no card ficam com o duelo peso médio entre Vitor Belfort e Lyoto Machida.

E para você, amigo leitor, Jacaré tem as armas para superar o versátil Gastelum e se colocar na bola para disputar o cinturão? Comente conosco!