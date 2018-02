Como anular a passagem deslizando o joelho no Jiu-Jitsu, com professor Rodrigo Medeiros

Share it

Nosso GMI na academia BJJ Revolution, na bela Pacific Beach, em San Diego. California, Rodrigo Medeiros gosta de estudar as posições mais comuns do jogo do Jiu-Jitsu, e vez ou outra divide conosco as opções que pega para trabalhar durante a semana.

Na aula de hoje, Medeiros escalou o também GMI e seu aluno Rafael Dallinha para mostrar como contra-atacar o adversário que avança deslizando o joelho para passar a guarda e finalizar no estrangulamento.

Posicionado lateralmente ao atacante, Rodrigo trava o braço que entra primeiro na tentativa do estrangulamento. Após isolar o membro, o professor usa a perna oposta da passagem para chutar o oponente para frente, girando o braço dominado e aplicando a força de alavanca no ombro.

Veja os detalhes da posição e os ajustes corretos no vídeo abaixo!