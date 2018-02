Victor Honório detalha treinos para encarar Erberth Santos em Barcelona

Share it

Astro dos pesos pesados do Jiu-Jitsu, Victor Honório, 24 anos, já tem data e local para envergar seu kimono de competição. O faixa-preta da equipe Qatar BJJ encara Erberth Santos numa das 14 surperlutas do Absolut Championship Berkut Jiu-Jitsu (ACBJJ), que realizado sua 11ª edição em Barcelona, na Espanha, no dia 3 de março.

Honório, que vem embalado de boas atuações no Europeu, está mais confiante para desempenhar melhor seu papel de atleta nesta temporada, com menos preocupações agora que se radicou em Doha, no Catar, juntamente de sua família.

“Estou em uma fase nova na minha carreira. Agora posso focar mais na minha performance sem me preocupar tanto com a parte de dinheiro, pois hoje tenho todo suporte aqui em Doha para me preparar e lutar as principais competições do mundo”, conta Honório, que é professor e atleta de Jiu-Jitsu no país em um projeto ambicioso, que tem a missão de propagar ainda mais o Jiu-Jitsu no mundo.

Atleta da nova geração, Honório revelou como tem funcionado seus treinos para o circuito de competição durante o ano de 2018. Ele também contou o que aprendeu no Europeu de Jiu-Jitsu, último torneio que disputou até o momento.

“Somos 30 faixas-pretas aqui no Catar e todos estão à disposição para me ajudar a treinar. Eu separo meu treino em três partes: preparação física, treino técnico e o sparring. Depois do Europeu, já melhorei em vários aspectos. Desci meu peso, estou mais rápido e forte. Podem esperar um Honório ‘raiz’, agressivo e com Jiu-Jitsu pra frente como meu pai me ensinou desde criança. Vou fazer meu melhor”, detalha Honório, antes de falar sobre as oportunidades que a organização do Berkut vem proporcionando aos atletas.

“O ACBJJ é o evento mais profissional que temos no Jiu-Jitsu atualmente. Ele valoriza o atleta e tenho orgulho de estar nessa organização. Lembro-me de quando o evento era somente uma ideia na cabeça do Zaur. Fui puxar um ‘camp’ para eles na Chechênia junto com Davi Ramos, Ary Farias e Bruninho Célio nas vésperas do primeiro Berkut, que teve a luta principal André Galvão x Romulo Barral. Na época, não imaginava que o evento iria ser tão grande”, encerra Honório, que é dono do cinturão +95kg sem kimono da organização.

(Fonte: Assessoria de imprensa)