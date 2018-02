Norte/Nordeste BJJ Open agita Fortaleza no próximo domingo; inscreva-se já!

Share it

A cidade de Fortaleza vai ferver com o Norte/Nordeste BJJ Open com e sem kimono, que acontece no próximo domingo, dia 25 de fevereiro, no Colégio Gustavo Braga.

Com fácil acesso aos competidores, o evento se torna obrigatório para quem gosta de competir pelos pontos importantes no Ranking MEIAGUARDA.

Além disso, os campeões dos absolutos adulto masculino de kimono ganham kimonos novinhos, enquanto a galera do juvenil, do master e do sênior masculino, além do feminino adulto, vão garantir presença no Fortal Cup próximo evento válido pelo Ranking. Já a galera do Submission não fica de fora da premiação e os melhores dos abertos vao levar belas rash guards da Godrop.

As inscrições estão a todo vapor e o prazo final para participar é nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro.

As matrículas devem ser feitas nas lojas Togo do Shopping Rio Mar Kebbedy, OSS no Parque do Cocó e Moringa no Beco da Poeira no centro de Fortaleza.

Confira os valores da inscrição (lote até 21 de fevereiro):

Categoria – R$ 60,00

Absoluto – R$ 40,00

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – R$ 100,00

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – R$ 150,00

Projeto Social – R$ 25,00

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (85) 98586-2080 ou pelo site www.meiaguarda.com.br