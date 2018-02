Confirmados no UFC Rio, Vitor Belfort e Lyoto Machida comentam duelo

Share it

Um grande duelo de pesos médios está confirmado para acontecer no UFC 224, agendado para o dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. Depois do Combate.com divulgar, na última sexta-feira, o encaminhamento da luta para o UFC Rio, a organização confirmou esta semana que os ex-campeões do Ultimate medirão forças.

Os atletas se encontram em situações distintas. Belfort (26v, 13d, 1nc) parte para sua última luta do contrato, e já avisou que a disputa no Rio contra o “Dragão” será a sua despedida.

“Estou há mais de 20 anos sendo relevante nesse esporte”m disse Belfort nas redes sociais. “Quebrei barreiras e pavimentei o caminho para algumas gerações de atletas que vieram depois mim. Sou um dos pioneiros do esporte e me orgulho muito disso. Não queria me despedir do octógono sem fechar este ciclo com uma mensagem relevante para o esporte, o público e atletas. Por isso fiz questão de lutar com um amigo meu, um profissional que eu respeito, um homem de bem e pai de família.

“Não sou a favor do famoso “trash talk”. MMA é um esporte, no qual eu e muitos outros homens de família tiram seu sustento. Eu e Lyoto nos conhecemos há anos. Conheço sua família e já treinamos juntos. Quis que especialmente esta luta fosse no Brasil porque tudo começou aqui. Nós inventamos esse esporte e exportamos para o restante do mundo. Após a luta, continuaremos amigos, sempre respeitando um ao outro.”

Já para Lyoto, que completa 15 anos de carreira em maio, a luta é para recuperar o ritmo perdido, após cumprir dois anos de suspensão pela USADA. Lyoto vem de vitória sobre Eryk Anders no UFC Belém, e também falou sobre o duelo contra Belfort no UFC Rio.

“Essa que vai ser minha terceira luta, depois de ter retornado ao octógono do UFC”, disse Lyoto nas redes sociais. “Ela representa o ritmo que eu preciso e quero ter dentro desse esporte. Meus treinamentos e muita dedicação me mostram que sou capaz e posso voltar a conquistar bons resultados. Estou feliz por essa luta acontecer no Brasil e meu adversário, o Vitor Belfort, fará sua última luta oficial no UFC. Com muito respeito iremos dar o nosso melhor para no final, presentear você com uma boa luta.”

E para você, amigo leitor, que sairá vencedor do combate de lendas entre o “Fenômeno” e o “Dragão”? Deixe sua aposta nos comentários!