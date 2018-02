Uma opção simples e eficiente para o ataque lateral no Jiu-Jitsu, com Lucas Valle

Share it

A nossa GMI Start BJJ Academy, nos EUA, recebe craques de todos os tipos para passar uma posição ou esmiuçar uma transição no Jiu-Jitsu. Para detalhar uma dessas, juntamente do professor Rafael Gordinho, o faixa-preta Lucas Valle foi o escalado da vez.

Criado na base da Infight, no Rio de Janeiro, e agora radicado nos EUA, Lucas mostrou uma de suas opções para finalizar no braço ao chegar na posição norte-sul. Depois de estabilizar no cem-quilos, Lucas muda para o norte-sul e trabalha o posicionamento dos braços do adversário para ajustar o ataque no armlock.

Confira os detalhes da transição e da finalização no vídeo abaixo e melhores seus ataques no cem-quilos com Lucas Valle e Rafael Gordinho na Start BJJ Academy!