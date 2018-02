Jiu-Jitsu: Robson Alencar ensina finta da raspagem tesoura com bote no triângulo

Share it

Líder da nossa GMI Alliance em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o professor Robson Alencar gosta de buscar a máxima eficiência, e esta por vezes dispensa posições mirabolantes.

Técnicas básicas, com as quais você não se expõe aos contragolpes do oponente, tampouco desperdiça energia, podem ser a resposta para um ataque eficiente. É o caso deste bote para o triângulo a partir da raspagem tesourinha, uma das posições prediletas do professor Robson Alencar.

Veja o ajuste da posição, a movimentação dos quadris, a troca certa de pegadas e surpreenda no seu treino de hoje!