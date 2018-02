Vídeo: Os nocautaços de Cowboy Cerrone e Derrick Lewis no UFC Austin

Share it

Os texanos tiveram motivos de sobra para vibrar com o UFC Austin, realizado no último domingo, dia 18 de fevereiro. Além de um card que teve de tudo, com finalizações, nocautes, decisões controversas e disputas acirradas, as duas lutas mais importantes da noite terminaram de forma arrasadora.

Na luta principal, Donald “Cowboy” Cerrone entrou no cage para espantar a má fase contra o ascendente Yancy Medeiros. O duelo ficou aberto no primeiros minutos, com bordoadas de lá e de cá. Contudo, nos últimos segundos da disputa, Cerrone pisou fundo no acelerador e tirou da cartola uma sequência forte, que tirou Medeiros do eixo e culminou na interrupção de Herb Dean, aos 4min58s do primeiro round.

.

Já na luta coprincipal, uma colisão de pesos pesados trazia dúvidas aos especialistas em MMA. Um desenfreado Derrick Lewis e suas mãos poderosas encararia o habilidoso e bom de Jiu-Jitsu Marcyn Tibura. Na teoria, Lewis levava vantagem no início do combate, já que o comedido Tybura renderia melhor a longo prazo. Contrariando as estatísticas, após dois rounds movimentados, Lewis conseguiu encaixar suas duras mãos e implodir Tybura no terceiro assalto.

.

Confira abaixo os resultados completos!

UFC Fight Night: Cerrone x Medeiros

Austin, Texas, EUA

18 de fevereiro de 2018

Donald Cerrone venceu Yancy Medeiros por nocaute técnico aos 4min58s do R1

Derrick Lewis nocauteou Marcin Tybura aos 2min48s do R3

James Vick venceu Francisco Massaranduba na decisão unânime dos jurados

Curtis Millender nocauteou Thiago Pitbull aos 4min17s do R2

Brandon Davis venceu Steven Peterson na decisão unânime dos jurados

Sage Northcutt venceu Thibault Gouti na decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Carlos Diego Ferreira venceu Jared Gordon por nocaute técnico a 1min58s do R1

Geoff Neal finalizou Brian Camozzi no estrangulamento aos 2min48s do R1

Roberto Sanchez finalizou Joby Sanchez no estrangulamento a 1min50s do R1

Lucie Pudilova venceu Sarah Moras na decisão unânime dos jurados

Alex Morono finalizou Josh Burkman na guilhotina aos 2min12s do R1

Oskar Piechota venceu Tim Williams por nocaute técnico a 1min54s do R1