Spyder Invitational Jiu-Jitsu em Seul, na Coreia: os melhores momentos do torneio

Realizado no dia 10 de fevereiro, o Spyder Invitational BJJ Championship Qualifier apresentou em Seul, na Coreia do Sul, grandes duelos de Jiu-Jitsu com novas caras do esporte que prometem sacudir o cenário.

Na peneira, Hugo Marques e Kaynan Duarte levaram a melhor, reinando como campeões nas divisões até 76kg e acima de 76kg, respectivamente. Porém, para o evento principal, que acontece em julho, os três primeiros de cada categoria foram agraciados com a vaga, e a lista final de craques para brigar pelo título ficou de alto nível.

Nossa equipe esteve na Coreia e registrou os melhores lances das duas divisões do Spyder Intivational. Confira no vídeo abaixo e fique ligado no GRACIEMAG.com para todos os detalhes sobre o evento!

Spyder Invitational BJJ Championship

– 76kg

Shane Hill Taylor (Team Lloyd Irvin)

Wanki Chae (Beast Gym)

Paulo Miyao (Unity Jiu-Jitsu)

Hugo Marques (Soul Fighters)

Victor Nithael (Nova Uniao)

Jonnatas Gracie (Atos Jiu-Jitsu)

+ 76kg

Matheus Godoy (Alliance)

Rudson Mateus (Caio Terra Academy)

Keenan Cornelius (Atos Jiu-Jitsu)

Kaynan Duarte (Atos Jiu-Jitsu)

Vinicius Ferreira (Alliance)

Victor Hugo (Ribeiro Jiu-Jitsu)