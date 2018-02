Confira os campeões do Ranking Meiaguarda de Jiu-Jitsu na Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco

Share it

O Ranking Meiaguarda também mede o desempenho dos atletas da Bahia, Rio Grande do Norte e de Pernambuco, contabilizando pontos em competições nos três estados. Depois de 12 meses de grandes eventos, a classificação chegou ao seu final e foram definidos os três melhores em 39 categorias.

Destaque para os faixas-pretas Talison Soares (também campeão do ranking no Ceará), William Martins (ZR Team) e Blasco Luiz (Checkmat), os melhores do Rio Grande do Norte, além de Daniel Machado (Corpo e Mente), Alexandre Lima (Corpo e Mente) e Eduardo Damasceno (Corpo e Mente) que dominaram a graduação maior na Bahia, assim como Tulhão Alves (Familia Caverna), Leandro Apolinário (Corpo e Mente) e Marlon Miranda Gomes (Miranda Jiu-Jitsu) campeões em Pernambuco.

Outro destaque ficou para Givaldo Santos (Carcará) que arrastou o título de melhor faixa-marrom do adulto e do master na Bahia.

Mais um nome em destaque foi o de Matheus Felipe Tá Danado (Checkmat) que venceu vários torneios da IBJJF no Brasil e nos Estados Unidos, faturando o tricampeonato do concorrido prêmio, caso também de Leandson Soares (Nova União) o mais eficiente faixa-marrom pernambucano, e Aldemir Bindá Castelo Branco (Alliance) e Marlon Miranda (Miranda JJ) melhores atletas seniors do Jiu-Jitsu baiano e pernambucano, respectivamente.

Confira os nomes dos competidores que serão homenageados pelo Ranking MEIAGUARDA na Bahia, Rio Grande do Norte e em Pernambuco:

Bahia

Faixa-preta

1º Daniel Machado (Corpo e Mente)

2º Alexandre Lima (Corpo e Mente)

3º Bruno Duque (Corpo e Mente)

Faixa-marrom

1º Givaldo Santos (Carcará)

2º Fernando Meira (De La Riva)

3º Icaro Gustavo (Natural Kombat)

Faixa-roxa

1º Jardeu Marques Macario (GFTeam)

2º Iago Evangelista (Edson Carvalho)

3º Hesdras Chagas (Edson Carvalho)

Faixa-azul

1º Gabriel Oliveira Sena dos Santos (Edson Carvalho)

2º Airon Santos Cardoso (Corpo e Mente)

3º Lucas Nunes (Corpo e Mente)

Faixa-branca

1º Marcus José Aragão Cruz Filho (CT Carcará)

2º Isaias Tabisera de Macedo (Corpo e Mente)

3º Haron dos Santos Xavier (Corpo e Mente)

Faixa-azul Juvenil

1º Sebastião Cipriano Junior (CT Carcará)

2º Ivaney Santos de Oliveira (Gracie Barra)

3º Geraldo Margella A. Moura Filho (Gfteam)

Faixa-branca Juvenil

1º Josué Silva Martins (Corpo e Mente)

2º Pedro Henrique Gomes Santos (Corpo e Mente)

3º João Felipe da Silva Soares (FS TEAM)

Feminino

Geral

1º Taiane Fragassi Duque (Corpo e Mente)

2º Catharina Mutlê (Corpo e Mente)

3º Maria Cecilia Gomes (Dojô Jiu Jitsu)

Master

Geral

1º Alexandre Lima (Corpo e Mente)

2º Givaldo Santos de Oliveira (CT Carcará)

3º Bruno Borges Duque (Corpo e Mente)

Faixa-Preta

1º Alexandre Lima (Corpo e Mente)

2º Bruno Borges Duque (Corpo e Mente)

3º Dácio Fernandes de Lima (Nova União)

Faixa-Marrom

1º Givaldo Santos de Oliveira (CT Carcará)

2º Fernando Meira (De La Riva)

3º Tiago Campos da silva Cicero Costha)

Faixa-Roxa

1º Ricardo Militão (Corpo e Mente)

2º Paulo Henrique Oliveira dos Santos (Fight Brothers)

3º Marco Antonio Ipólito Barros Nova União)

Faixa -azul

1º Isaque Lima Aragão (Corpo e Mente)

2º George Venas Rocha (Alliance)

3º Leonardo Santos Bispo GFTeam)

Faixa-Branca

1º Irade Lamec Melo de Oliveira (Associação Rogério Marshal)

2º Gutemberg dos Santos Mamona (Corpo e Mente)

3º Laércio Pereira Silva (Corpo e Mente)

Sênior

Geral

1º Aldemir Bindá Castelo Branco (Alliance)

2º Eduardo Damasceno (Corpo e Mente)

3º Elielson Lima Bastos (Corpo e Mente)

Faixa-preta

1º Eduardo Damasceno (Corpo e Mente)

2º Aldemir Bindá Castelo Branco (Alliance)

3º Elielson Lima Bastos (Corpo e Mente)

Faixa-Marrom

1º Juliano Campos Nova União)

2º Laudeci conceição de Santana (Alliance)

3º Aldemir Bindá Castelo Branco Alliance)

Faixa-Roxa

1º Alcebíades de Oliveira E Silva Júnior (Corpo e Mente)

2º Milton Silva (Cicero Costha)

3º Daniel Ramos Corpo e Mente)

Faixa -azul

1º Antonio Marcos Souza Borges Nova União)

2º Carlos Limeira (Corpo e Mente)

3º Valter dos Santos Silva (Corpo e Mente)

Faixa-Branca

1º Terliano Gaia Cruz (Corpo e Mente)

2º Regivaldo Fernandes (Corpo e Mente)

3º Eduardo Santana de Araujo Corpo e Mente)

Rio Grande do Norte

Faixa-preta

1º Talison Soares (CheckMat)

2º Horlando Monteiro (Kimura)

3º Jonh Lenno (Kimura)

Faixa-marrom

1º Matheus Tá Danado (Checkmat)

2º Wesley Anderson de Lima (Checkmat)

3º João Paulo Fernandes (Kimura)

Faixa-roxa

1º Italo Lima (Checkmat)

2º Mathias Luna (Checkmat)

3º Matheus Luna (CheckMat)

Faixa-azul

1º Nilton Junior (ZR Team)

2º Lucas Protássio (ZR Team)

3º Samuel Tavares (Familia Caverna)

Faixa-branca

1º João Paulo Nascimento (Checkmat)

2º Jesua Ami Peixoto (Checkmat)

3º Livio Cesar (Checkmat)

Faixa-azul Juvenil

1º Lucas Andre (ZR Team)

2º Heitor Santiago (Checkmat)

3º Jonatas Geraldo (Pitbull Brothers)

Faixa-branca Juvenil

1º Clemer Hebert (Checkmat)

2º Artur Vinicius (Kimura)

3º Jefferson Pinheiro Batista (Checkmat)

Infanto-Juvenil Colprida

1º Áquila Freire (PitBull Brothers)

2º Allan Mitchell (Team Botelho)

3º Gabriel Beje (Kimura)

Infanto-Juvenil Faixa-Branca

1º Victor Hugo (Kimura)

2º Erik Vitor (Yuri Gomes)

3º Mario Matheus Cardoso (Kimura)

Feminino

Geral

1º Welen Gabriele (BFC)

2º Carla Benevides Freire (Associação Andrade)

3º Jessica Caroline (Checkmat)

Faixa-preta

1º Sandra Melo (Kimura)

2º Vanderlucia Barbosa (Boca Team)

3º Lindacy Artulino (GFTeam)

Faixa-Marrom

1º Ershiley Kessy (Checkmat)

2º Antonia Silvaneide (Kimura)

3º Alinny Moraes (Cicero Costha)

Faixa-Roxa

1º Janaina Maia (SAS)

2º Marilia Freire (Gracie Humaita)

3º Monnalice Santos (GFTeam)

Faixa-Azul

1º Carla Benevides Freire (Associação Andrade)

2º Jessica Caroline (Checkmat)

3º Welen Gabriele (BFC)

Faixa-Branca

1º Welen Gabriele (BFC)

2º Alana Katiane (Checkmat-RN)

3º Olga Stefani (Checkmat)

Master

Geral

1º Mariano Emes (Kimura)

1º João Paulo Fernandes (Kimura)

3º Sau Silva (Carlson Gracie)

Faixa-Preta

1º William Martins (ZR Team)

2º Andson Angelo (Kimura)

3º João Ramos (Kimura)

Faixa-Marrom

1º Mariano Emes (Kimura)

1º João Paulo Fernandes (Kimura)

3º Anderson Psico (Gracie Barra)

Faixa-Roxa

1º Luiz Paulo Barboza (ZR Team)

2º Alexsandro Ferreira (Familia Caverna)

3º Maxwell Trindade (Kimura)

Faixa -azul

1º Irijanio Sousa (Gracie Barra)

2º Gilmar Felicio (Kimura)

3º Lucas Camelo Chiattone (Kimura)

Faixa-Branca

1º Sau Silva (Carlson Gracie)

2º Rafael de souza almeida (Checkmat)

3º Ragner Moreira Pereira (Checkmat)

Sênior

Geral

1º Blasco Luiz (Checkmat)

2º Renato Costa Jr (ZR Team)

3º Henrique da Silva (Kioto)

Faixa-preta

1º Blasco Luiz (Checkmat)

2º Renato Costa Jr (ZR Team)

3º Henrique da Silva (Kioto)

Faixa-Marrom

1º Anderson Pinheiro (Kimura)

2º Maxwell Bruno (Checkmat)

3º Ivanaldo ferreira (Pitbull Brothers)

Faixa-Roxa

1º Hugo Deleon Pinheiro (ZR Team)

2º Hedicleiton Silveira (Kimura)

3º Jose Carlos Gomes (Kimura)

Faixa -azul

1º Emerson Benicio Maranhao (Checkmat)

2º Mauriux Eduardo (Kimura)

3º Gilberto Cordeiro Pereira (Checkmat)

Faixa-Branca

1º Ragner Moreira Pereira (Checkmat)

2º Jorge Luiz Santos da Silva (Pitbull Brothers)

3º Alexsandro Campos (ZR Team)

Pernambuco

Faixa-preta

1º Tulhão Alves (Família Caverna)

2º Wagner Borges (Gracie Humaitá)

3º Rodrigo Campos (Donosti)

Faixa-marrom

1º Leandson Soares (Nova União)

2º Romualdo Lucas de Andrade (Nova União)

3º Edicharles Teixeira (Zenith)

Faixa-roxa

1º Marlon Miranda Gomes Jr (Miranda JJ)

2º Islan Leite Silva (Corpo e Mente)

3º Vinicius Santiago (Zenith)

Faixa-azul

1º Samuel Tavares do Nascimento (Família Caverna)

2º Italo Alves (Checkmat)

3º Felipe E. dos Santos (Familia Caverna)

Faixa-branca

1º Gleison Weslem Santana Vieira (Nova União)

2º Murilo Gomes (Miranda Jiu-Jitsu)

3º Pedro Vinicius (Gracie Barra PB)

Faixa-azul Juvenil

1º Eliaquim Bertie Ferraz (Corpo e Mente)

2º Deyvson Fernando (Gracie Elite)

3º Weslley Ryan (Gracie Elite)

Faixa-branca Juvenil

1º Jailson Gomes (Gracie Elite)

2º Eduardo Wallisson Pereira Matias (Nova União)

3º Jose Guilherme (Cicero Costha)

Infanto-Juvenil

1º Enrique Torres (Tampicco BJJ)

2º Vitor Emanoel O. de Morais (Nova União)

3º Carlos Eduardo Siqueira da Graça (Nova União)

Feminino

Geral

1º Marilia Freire (Gracie Humaitá)

2º Carla Benevides Freire (Associação Andrade)

3º Mikaella Barros (GFTeam)

Faixa-marrom

1º Gabriela Angel (Zenith)

Faixa-roxa

1º Marilia Freire (Gracie Humaitá)

2º Ana Verena (Gracie Humaitá)

3º Isis Bastos (Carlson Gracie)

Faixa-azul

1º Carla Benevides Freire (Associação Andrade)

2º Damires Ferreira (Nova União)

3º Kelly Dayana da Silva (Miranda Jiu-Jitsu)

Faixa-branca

1º Mikaella Barros (GFTeam)

2º Mayara Bezerra Oliveira Gomes (Miranda JJ)

3º Maria de Fátima de Lima Souza (Família Caverna)

Master

Geral

1º Leandro Apolinário (Corpo e Mente)

2º Márcio Sousa (Zenith)

3º Alexandro F. da Silva (Família Caverna)

Faixa-preta

1º Leandro Apolinário (Corpo e Mente)

2º Márcio Sousa (Zenith)

3º Marlon Miranda Gomes (Miranda)

Faixa-Marrom

1º Jeová Soares Ferreira Júnior (Família Caverna)

2º Adriano dos Santos Soares (Nova União)

3º Gibson Santos (GFTeam)

Faixa-Roxa

1º Alexandro F. da Silva (Família Caverna)

2º Felipe Pereira (Nova União)

3º Antonio filho (Nova União)

Faixa-azul

1º Josailson Nascimento Epifanio Halavanca JJ)

2º Fernando Nascimento Nova União)

3º Miguel Geanio Feitosa Sousa (Corpo e Mente)

Faixa-Branca

1º Jorge Soares Palmeira (Nova União)

2º Carpegiane de Sousa Lima (Corpo e Mente)

3º Willis Diogo (Miranda Jiu-Jitsu)

Sênior

Geral

1º Marlon Miranda Gomes (Miranda Jiu-Jitsu)

2º Denilson Andrade da Silva (Miranda Jiu-Jitsu)

3º Frederico Feitosa (Associação Andrade)

Faixa-Preta

1º Marlon Miranda Gomes (Miranda Jiu-Jitsu)

2º Denilson Andrade da Silva (Miranda Jiu-Jitsu)

3º Frederico Feitosa (Associação Andrade)

Faixa-Marrom

1º Jeová Soares Ferreira Júnior (Família Caverna)

2º Andre Tavares da Silva (Corpo e Mente)

3º Abnes Evangelista (Carlson Gracie)

Faixa-Roxa

1º Giuliano Rattacaso (Gracie Humaitá)

2º Marcos Miraney Pereira Marques(Miranda Jiu-Jits)

3º Alberis Borges (Atos Pernambuco)

Faixa-Azul

1º Tulio Andrade (Gracie Elite)

2º Eneias Sena (Atos Pernambuco)

3º Julio Moura (Arena Feitosa)

Faixa-Branca

1º Terliano Gaia Cruz (Corpo e Mente)

2º Daniel Marcos da Silva Sacramento (Miranda Jiu-Jitsu)

3º Roberto de Oliveira Mendes (Familia Caverna)