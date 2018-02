Cowboy Cerrone e Yancy Medeiros analisam luta principal do UFC deste domingo

Share it

Para o fã de MMA que sentiu falta de um belo card nesse sábado, vale avisar que este domingo, dia 18 de fevereiro, é dia de UFC em Austin, com transmissão ao vivo pelo Combate. Na luta principal, dois agressivos pesos meio-médios se encaram, em luta que promete esquentar o octógono do Ultimate.

De um lado, Donald “Cowboy” Cerrone traz sua experiência e coleção de bônus da noite para a batalha. Do outro, o havaiano Yancy Medeiros, conhecido por sua habilidade no solo e ritmo incansável de reviravoltas no cage, tem contra Cerrone a sua chance de colocar de vez o seu nome entre os melhores da divisão até 77kg.

Confira nos vídeo abaixo as impressões de Cerrone e Medeiros para a luta principal desta edição do UFC, que conta ainda com os brasileiros Thiago Pitbull, Francisco Massaranduba e Carlos Diego. O evento vai ao ar, ao vivo e com exclusividade no Combate, a partir das 19h50h.