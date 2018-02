Matt Mitrione avança no GP de Pesados e Patricky Pitbull nocauteia no Bellator 194

Share it

Em noite recheada de lutas, nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, o Bellator 194 esquentou a tela dos canais Fox Sports com grandes emoções. Na luta principal do card, Matt Mitrione superou Roy Nelson em decisão apertada.

No duelo, Mitrione teve as melhores ações. Nos dois primeiros assaltos, tocou mais, teve mais volume na movimentação e seus golpes foram mais agressivos. Nelson, com seu jogo de finta e overhand não foi capaz de equilibrar na trocação. No fim das duas primeiras etapas, Roy derrubou, trabalhou por cima, mas não conseguiu desequilibrar ao seu favor. No terceiro round, Nelson tratou de derrubar nos primeiro minutos e castigar por cima, do crucifixo. Mesmo com a pressão na reta final, a decisão ficou para Mitrione.

Um dos três jurados, pela crescente de Nelson no terceiro assalto, marcou um 10 a 8 para o barrigudo, deixando a soma em 28-28, mas ou outros dois pontuaram 29-28 para Mitrione, que avança no GP e pega o vencedor de King Mo Lawal x Ryan Bader, luta esta que acontece em maio.

Na luta coprincipal, Patricky Pitbull voltou a encarar Derek Campos, antigo adversário que já havia superado no cage do Bellator. Em replay da luta anterior, Patricky botou sua forte trocação para funcionar e a vitória por nocaute técnico mais uma vez foi ao seu favor, desta vez logo no primeiro assalto.

Outro destaque ficou para o nocaute relâmpago do brasileiro Regivaldo “Handstone”, que despachou Tom English aos 17 segundos do primeiro assalto, como você pode rever no vídeo abaixo. Confira, logo em seguida, os resultados completos do Bellator 194!

Uma publicação compartilhada por Bellator MMA (@bellatormma) em 16 de Fev, 2018 às 5:38 PST

Bellator 194

Connecticut, EUA

16 de fevereiro de 2018

Matt Mitrione venceu Roy Nelson na decisão majoritária dos jurados

Patricky Pitbull venceu Derek Campos por nocaute técnico aos 2min23s do R1

Heather Hardy venceu Ana Julaton na decisão unânime dos jurados

Vadim Nemkov venceu Liam McGeary por nocaute técnico aos 4min02s do R3

Tywan Claxton venceu Jose Perez por nocaute técnico aos 3min39s do R2

Pat Casey venceu Tyler Hamilton na decisão unânime dos jurados

Kastriot Xhema venceu Peter Nascimento por nocaute técnico aos 3min52s do R1

Marcus Surin finalizou Dean Hancock no triângulo de mão aos 4min50s do R2

Jarod Trice venceu Walter Howard na decisão majoritária dos jurados

Regivaldo nocauteou Tom English aos 17s do R1

Michael Kimbel venceu Geoffrey Then por nocaute técnico a 1min03s do R1

Ross Richardson venceu Ron Leon por nocaute técnico a 1min41s do R2