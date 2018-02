Roy Nelson x Matt Mitrione e Patricky Pitbull agitam o Bellator 194, nesta sexta-feira

Share it

O fã de MMA tem motivos de sobra para ficar ligado nos canais Fox Sports na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro. O Bellator 194, transmitido ao vivo e com exclusividade a partir da meia-noite, traz no seu card duelos que prometem tirar o fôlego de seus assinantes.

Na luta principal, Roy Nelson e Matt Mitrione lutam para avançar no GP de Pesados da organização, que já tem Chael Sonnen garantido na próxima fase, ao superar Rampage Jackson na abertura do GP, que ainda conta com nomes como Fedeor Emelianenko, Frank Mir, King Mo Lawal e Ryan Bader.

Nelson e Mitrione já se enfrentaram outrora, há cinco anos, mas a situação de ambos os atletas está muito diferente nos dias de hoje. Mais rápido e com melhor resistência física, Mitrione pode usar de sua agilidade para superar Nelson no volume de jogo. Já o “Big Country” conta com seu poderoso e temido overhand no quesito trocação, sem falar no jogo de Jiu-Jitsu afiado por Renzo Graciepor muitos anos.

Na luta coprincipal, o Patricky Pitbull psia no cage circular e encara Derek Campos na divisão de pesos leves. Os dois competidores já se enfrentaram no Bellator, e a revanche promete ser explosiva. No encontro anterior, Patricky venceu com um belo nocaute. Agora, o brasileiro chega embalado por dois sucessos consecutivos (sobre Josh Thomson e Ben Henderson) para superar mais uma vez Campos, que vem em forte retrospecto com quatro vitórias seguidas na organização.

Ainda no card, nomes Liam McGeary, ex-campeão dos meio-pesados, e Heather Hardy, campeã mundial de boxe que migrou para o MMA, prometem trazer um tempero a mais para a noite de lutas. A narração será de Éder Reis e os comentários de Mário Filho. Confira abaixo o card principal do Bellator 194 e fique ligado nos canais Fox Sports para não perder detalhes do evento!

Bellator 194: Nelson x Mitrione

Uncasville, Connecticut-EUA

16 de fevereiro de 2018

Matt Mitrione x Roy Nelson

Patricky Freire x Derek Campos

Liam McGeary x Vadim Nemkov

Heather Hardy x Ana Julaton

Tywan Claxton x Jose Antonio Perez