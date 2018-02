O dia em que Flávio Canto persistiu como Ronaldo Jacaré, no judô

Share it

Medalhista olímpico no judô e referência brasileira no esporte, Flávio Canto escreveu seu nome e foi um dos mais respeitados atletas na modalidade. Fera também no Jiu-Jitsu, arte que usou com sucesso para ajustar suas finalização no judô, Flávio realizou grandes batalhas no tatame, algumas delas que entraram para a história.

A que relembramos hoje, porém, não se trata da conquista de um ouro, e sim da vitória da mente sobre o corpo e o respeito do atleta para com o nível competitivo. Aconteceu nos Jogos Pan-Americano de 2007, realizado no Rio de Janeiro. No duelo, que valia vaga na final do peso meio-médio (até 81kg), Canto encarou o judoca bom de Jiu-Jitsu Travis Stevens (EUA).

Após o equilíbrio na disputa dentro dos primeiro minutos, Travis aplicou uma queda no qual Canto caiu de mau jeito, por cima do cotovelo, e acabou por fraturar o mesmo. A dor, no entanto, foi ignorada pelo brasileiro, que volout ao centro do tatame par reiniciar o combate, em gesto de esforço e respeito. Stevens aplicou nova queda e venceu a disputa por ippon.

Veja o lance no vídeo abaixo e supere os seus limites!