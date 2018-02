Jiu-Jitsu: Ajuste o estrangulamento na finalização de Lucas Pinheiro no Houston Open

Share it

Grande mestre Helio Gracie sabiamente dizia: “No pescoço não há valente.” Para mais uma vez provar tal teoria, o atleta Lucas Pinheiro (AMBJJ) investiu no estrangulamento para garantir mais um ouro no currículo.

O lance rolou no Houston Open, realizado no último final de semana, no Texas. Na disputa do ouro peso-pluma, Lucas encarou Washington Lima (GFTeam) em duelo movimentado.

Para definir, ao chegar nas costas sem colocar os dois ganchos, Lucas escorregou para a montada, fez pegada profunda com a mão direita e colocou a cabeça no chão acima do oponente, para maximizar o torque contra o pescoço do adversário.

Confira a luta repleta de giro e a finalização no vídeo abaixo!