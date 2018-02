Estude a raspagem com armlock de Bruno Malfacine no Pan de Jiu-Jitsu

Share it

Nove vezes campeão mundial no peso-galo, o astro Bruno Malfacine não se limita a lutar apenas no maior torneio da IBJJF. Adepto da competição, o craque da Alliance fez grandes apresentações em outros torneios de grande porte, e o Pan-Americano de Jiu-Jitsu foi um desses palcos.

No torneio do ano passado, antes de migrar para o MMA, o levinho deu um show em uma das quartas de final do torneio, ao enfrentar Chad Lundy. Depois de puxar para guarda ao segurar na gola num tiro de longa distância, Bruno aplicou uma raspagem da guarda de la riva e antes de concluir a inversão já saiu no braço, com o golpe que valeu a vitória. Horas depois, a fera conquistaria o ouro do torneio.

Reveja o lance no vídeo abaixo, estude as pegadas e a posição de Bruno Malfacine e aplique nos seus treinos!