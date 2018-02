Vídeo: Nathiely de Jesus e sua sorrateira chave de pé no Houston Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ritmo frenético de competição, a faixa-preta Nathiely de Jesus, da equipe PSLPB Cícero Costha, mordeu mais um ouro duplo no último domingo, dia 11 de fevereiro, desta vez no Texas.

Em ação no Houston International Open, a competidora faturou não só o superpesado, ao subir no pódio sem adversárias, como também no absoluto.

Na final, Nathiely encarou a peso leve Kristin Mikkelson, da Brazil 021. Para vencer, a brasileira trabalhou com destreza da guarda aberta, e com movimento rápido enganchou o pé da oponente, trouxe para a lateral e partiu de uma só fez para a pegada da chave de pé.

Confira o lance no vídeo abaixo e os resultados em seguida!

Houston International Female Black Belt open class final

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Lucas dos Santos Pinheiro – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Washington Luis do M. Lima – GF Team

Black / Adult / Male / Feather

1 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Adam Paul Ferrara – GF Team

3 – João Alfredo Tavares Marinho – GF Team

3 – Samuel Braga Olivar da Cruz – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Light

1 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

2 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance Ecuador

3 – Servando Almaraz – Gracie Barra

3 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Middle

1 – Lucas Sette C. Valente Tobias – Gracie Barra

2 – Diego Dias Ramalho – Pablo Silva BJJ – ZR Team

3 – Igor Matosinho de Paiva – Soul Fighters BJJ

3 – Manuel Ribamar V. de Oliveira Filho – Soul Fighters BJJ

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Gabriel Kitober Vieira – GF Team

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Inacio Ferreira Gomes Neto – Gracie Barra

2 – Matthew Wilson – Presa Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Charles Kilyan Mcguire – American Top Team BJJ

3 – Diego Gamonal Nogueira – Brazilian Top Team

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Tanner Wade Rice – Soul Fighters BJJ

2 – Alexandro Ceconi de Souza – Ceconi KMKZ

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Pedro Lucas Aguiar Araujo – Gracie Barra

2 – Rojelio Narvaez – Solis Martial Arts Club

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

2 – Inacio Ferreira Gomes Neto – Gracie Barra

3 – Alexandro Ceconi de Souza – Ceconi KMKZ