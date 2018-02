Vídeo: Hugo Marques e Kaynan Duarte brilham no Spyder Invitational Jiu-Jitsu

Share it

Para dar o pontapé inicial em sua temporada 2018, o Spyder Invitational BJJ Championship organizou uma peneira de elite, em evento realizado no último sábado, dia 10 de fevereiro.

Enquanto muitos pulavam o carnaval, nossas feras brasucas pisavam firme nos tatames de Seoul, na Coreia do Sul, para garantir sua vaga no torneio principal, que acontece em julho.

Na divisão acima de 76kg, o fenômeno Kaynã Duarte mais uma vez brilhou. O craque da Atos fez bonito e ficou em primeiro na sua divisão, seguido por Vinícius Ferreira (Alliance) e Victor Hugo (Ribeiro JJ).

Já na divisão até 76kg, foi a vez de Hugo Marques representar com sucesso a equipe Soul Fighter. O faixa-preta ficou em primeiro lugar na divisão. Em segundo, o faixa-roxa Victor Nithael mostrou que é mais um atleta da Nova União, sob a batuta do professor Rodrigo Feijão, que devemos ficar de olho. Em terceiro lugar na categoria ficou o também perigo Jonnathas Gracie, faixa-marrom da Atos.

Com estes seis atletas, temos completas as duas chaves para o torneio de julho, que vale os dois títulos do Spyder Invitational Jiu-Jitsu. Os nomes vencedores da qualificatória se juntarão aos campeões do ano passado e os convidados galácticos do torneio. Veja como fica cada categoria:

– 76kg

Shane Hill Taylor (Team Lloyd Irvin)

Wanki Chae (Beast Gym)

Paulo Miyao (Unity Jiu-Jitsu)

Hugo Marques (Soul Fighters)

Victor Nithael (Nova Uniao)

Jonnatas Gracie (Atos Jiu-Jitsu)

+ 76kg

Matheus Godoy (Alliance)

Rudson Mateus (Caio Terra Academy)

Keenan Cornelius (Atos Jiu-Jitsu)

Kaynan Duarte (AtosS Jiu-Jitsu)

Vinicius Ferreira (Alliance)

Victor Hugo (Ribeiro Jiu-Jitsu)

Portanto fique ligado no GRACIEMAG.com para a cobertura completa do Spyder Intivational Jiu-Jitsu, e para conferir as lutas da qualificatória, na íntegra, clique no vídeo abaixo.