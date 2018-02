Vídeo: Yoel Romero aplica nocaute brutal em Luke Rockhold no UFC 221

Share it

Em noite de grandes lutas, o UFC pisou pela primeira vez em Perth, na Austrália. O evento, realizado nesse sábado, dia 10 de fevereiro, teve na luta principal o duelo entre Yoel Romero e Luke Rockhold, no qual apenas Rockhold poderia sair com o cinturão interino dos pesos médios. Mas quis o destino que tudo mudasse de figura.

Sem bater o peso na sexta-feira, Romero foi punido com 30% de sua bolsa e, mesmo vencendo o duelo de sábado, não ficaria com o título interino e a chance de enfrentar Robert Whittaker, campeão linear da divisão. Contudo, uma vitória contundente poderia colocar o cubano de volta aos trilhos da disputa de cinturão, e foi o que aconteceu.

No terceiro assalto, round preferido de Romero para finalizar seus combates (sete deles, no total), o cubano bom de boxe avançou e soltou uma dura pedrada de canhota na têmpora de Rockhold, que foi lançado à grade com a potência do golpe. Caído e ainda desnorteado, Luke abriu a guarda e engoliu um upper brutal, que levou o americano ao nocaute a 1min48s da etapa. Mesmo sem a disputa garantida pelo cinturão interino, Dana White já revelou o interesse de casar Romero contra Whittaker para o próximo duelo no cinturão peso médio.

Outros destaques do card ficaram para a vitória de Curtis Blaydes sobre o local Mark Hunt na luta coprincipal, na decisão, e para as finalizações de Jussier Formiga (mata-leão) e Tyson Pedro (kimura).

Confira abaixo o nocautaço de Romero sobre Rockhold e os resultados completos do UFC em Perth!

UFC 221

Perth, Austrália

10 de fevereiro de 2018

Yoel Romero nocauteou Luke Rockhold a 1min48s do R3

Curtis Blaydes venceu Mark Hunt na decisão unânime dos jurados

Tai Tuivasa nocauteou Cyril Asker aos 2min18s do R1

Jake Matthews venceu Li Jingliang na decisão unânime dos jurados

Tyson Pedro finalizou Saparbek Safarov na kimura aos 3min54s do R1

Card preliminar

Dong Hyun Kim venceu Damien Brown na decisão dividida dos jurados

Israel Adesanya venceu Rob Wilkinson por nocaute técnico aos 3min37s do R2

Alex Volkanovski venceu Jeremy Kennedy por nocaute técnico aos 4min57s do R2

Jussier Formiga finalizou Ben Nguyen no mata-leão a 1min43s do R3

Ross Pearson venceu Mizuto Hirota na decisão unânime dos jurados

José Quinonez venceu Teruto Ishihara na decisão unânime dos jurados

Luke Jumeau venceu Daichi Abe na decisão unânime dos jurados