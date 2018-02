Jiu-Jitsu: A kimura giratória de Tyson Pedro no UFC 221

Share it

Na abertura do card principal do UFC Perth, realizado no último sábado, dia 10 de fevereiro, o australiano Tyson Pedro teve a responsabilidade de vencer e convencer perante ao público local, já que lutava em casa. A receita para o sucesso garantido, é claro, foi o Jiu-Jitsu.

No duelo de meio-pesados, contra Saparbek Safarov, Pedro levava certa desvantagem no solo, ao cair de quatro apoios e receber duros golpes de Safarov. Ao se levantar, porém, conseguiu armar a arapuca que valeria a vitória.

Com Safarov pressionando na grade, cinturado na intenção de derrubar, Pedro fez a pegada da kimura e, para concluir o arrocho, aplicou um giro com o corpo que o fez sair da desvantagem da grande para cair por cima. De lá, o australiano apenas passou a perna por cima de Safarov e melhorou o ajuste da alavanca para finalizar.

Confira o lance no vídeo abaixo e melhore seu posicionamento da kimura com um exemplo prático do golpe!

UFC 221

Perth, Austrália

10 de fevereiro de 2018

Yoel Romero nocauteou Luke Rockhold a 1min48s do R3

Curtis Blaydes venceu Mark Hunt na decisão unânime dos jurados

Tai Tuivasa nocauteou Cyril Asker aos 2min18s do R1

Jake Matthews venceu Li Jingliang na decisão unânime dos jurados

Tyson Pedro finalizou Saparbek Safarov na kimura aos 3min54s do R1

Card preliminar

Dong Hyun Kim venceu Damien Brown na decisão dividida dos jurados

Israel Adesanya venceu Rob Wilkinson por nocaute técnico aos 3min37s do R2

Alex Volkanovski venceu Jeremy Kennedy por nocaute técnico aos 4min57s do R2

Jussier Formiga finalizou Ben Nguyen no mata-leão a 1min43s do R3

Ross Pearson venceu Mizuto Hirota na decisão unânime dos jurados

José Quinonez venceu Teruto Ishihara na decisão unânime dos jurados

Luke Jumeau venceu Daichi Abe na decisão unânime dos jurados