Vídeo: O que esperar de Luke Rockhold x Yoel Romero pelo cinturão do UFC 221?

O UFC atraca pela primeira vez em Perth, na Austrália, e quer fazer bonito em seu debute na cidade. Para o UFC 221, que rola neste sábado, dia 10 de fevereiro, a luta principal terá dois dos mais temidos pesos médios do planeta, lutando com todas as suas forças em busca do cinturão interino da divisão. O evento será transmitido ao vivo pelo Combate, a partir das 21h.

Ex-campeão da divisão, após perder o título para o azarão Michael Bisping, Luke Rockhold está com pressão total para recuperar o seu trono nos meio médios. Do outro lado, Yoel Romero, cubano com base forte no boxe e wrestling, tem na luta contra Rockhold a sua chance mais clara de se tornar campeão do Ultimate e, aos 40 anos de idade, pode ser seu último tiro em busca do seu maior sonho.

Ainda no card, o local Mark Hunt parte para encarar o novato Curtis Blaydes. Com seu poder de nocaute conhecido e temido por mais de uma década, o “Super Samoan” busca mais uma vez chocar o cenário do MMA com suas mãos. Só que, do outro lado, Blaydes chega embalado na divisão dos pesos pesados, com apresentações poderosas no octógono.

Ficou curioso sobre o que esperar do evento deste sábado? Confira no vídeo abaixo um apanhado geral do cenário para o UFC 221 e deixe suas apostas nos comentários!

UFC 221

Perth, Austrália

10 de fevereiro de 2018

Yoel Romero x Luke Rockhold

Mark Hunt x Curtis Blaydes

Tai Tuivasa x Cyril Asker

Jake Matthews x Li Jingliang

Tyson Pedro x Saparbek Safarov

Card preliminar

Damien Brown x “Maestro” Dong Hyun Kim

Rob Wilkinson x Israel Adesanya

Alex Volkanovski x Jeremy Kennedy

Jussier Formiga x Ben Nguyen

Ross Pearson x Mizuto Hirota

Teruto Ishihara x José Quiñonez

Luke Jumeau x Daichi Abe