Rodolfo Vieira encara alemão em sua terceira luta de MMA, no ACB em São Paulo

Campeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu, campeão do ADCC e astro da arte suave mundial, Rodolfo Vieira tem novo compromisso marcado no MMA, agora em nova casa. Após confirmar sua assinatura de contrato com o Absolut Championship Berkut, organização que realiza torneios de Jiu-Jitsu e MMA, Rodolfo já tem data e adversários marcados para entrar em ação no cage. As informações são do Combate.com.

O faixa-preta da GFTeam integra o card do ACB MMA 82, agendado para o dia 9 de março, em São Paulo. Seu adversário será o alemão Alexander Neufang, que tem cinco lutas na carreira, com três vitórias e duas derrotas. Rodolfo, com cartel invicto de dois sucessos, ambos por finalização (mata-leão e kata-gatame), terá contra Neufang seu primeiro desafio na divisão de pesos médios, já que em suas duas lutas anteriores o brasileiro atuou como meio-pesado.

Na luta principal, Thiago Silva encara Mikhail Kolobegov, enquanto outros nomes conhecidos do cenário, como Daniel Sarafian, Thiago Gaia, Ary Farias, Wendell Negão e José Maria Sem Chance também estarão lutando no evento.

Confira a lista de lutas parcial do ACB 82 e poste nos comentários: será que Rodolfo terá sucesso também na divisão até 84kg? Comente conosco!

ACB 82

São Paulo, SP

9 de março de 2018

Thiago Silva x Mikhail Kolobegov

Carlos Eduardo Cachorrão x Daniel Sarafian

Matheus Mattos x Naskho Galaev

Rodolfo Vieira x Alexander Neufang

Otávio Besouro x Marcos Rodrigues dos Santos

Herdeson Batista x Christos Giagos

Brett Cooper x André Chatuba

Ary Farias x Saimon de Oliveira

Wendell Negão x Leonardo Macarrão

José Maria Sem Chance x Maycon Silva

Allan Puro Osso x Danilo Adreani

Roberto Neves x Adilson Fernandes

Thiago Gaia x Walter Pereira Jr.

Gregory Milliard x Alexandre Hoffmann

Breno Bispo x Antônio Carlos Ribeiro

Emerson Rios x Vinícius Barqueta