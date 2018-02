A pressão e o leglock sorrateiro de Bernardo Faria no Pan de Jiu-Jitsu

Share it

Tricampeão mundial de Jiu-Jitsu, com um ouro absoluto em 2015, Bernardo Faria entrou na lista de grandes nomes da arte suave com seu jogo perigoso de pressão e finalizações.

Um exemplo do seu estilo agressivo foi mostrado no Pan-Americano de Jiu-Jitsu de 2012, há seis anos. Em ação no superpesado, Bernardo encarou Diogo Almeida e trabalhou forte por cima, com passagens de guarda, montada e pegada de costas.

Para vencer o duelo, no entanto, Bernardo teve que aplicar uma finalização surpresa. Ao dominar a perna de Diogo para passar, o craque da Alliance fez a alavanca no joelho a partir da meia-guarda, e finalizou num sorrateiro leglock.

Relembre no vídeo abaixo e aqueça as turbinas para o Pan de Jiu-Jitsu 2018!