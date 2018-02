Márcio Macarrão e a emoção de estar no córner do filho Neiman Gracie no Bellator

Share it

Como você se sentiria, emotivo leitor, se estivesse no córner do seu próprio filho, numa luta de MMA? Fizemos essa pergunta ao mestre faixa-vermelha-e-branca Marcio Stambowsky, o “Macarrão”, pai do lutador Neiman Gracie.

Invicto no MMA com sete sucessos, vindo de três finalizações consecutivas no Bellator, Neiman é um dos grandes nomes brasileiros na organização, e claro representante do nosso Jiu-Jitsu. Mestre Macarrão, nosso GMI em Connecticut, nos Estados Unidos, à frente da academia Gracie Sports USA, explicou o sentimento de estar do lado de fora do cage enquanto vê o filhão em batalhas acirradas na organização de MMA.

“Olha, cada luta dele tem sido um aprendizado imenso”, revelou mestre Macarrão. “É uma adrenalina gigantesca, mas acho que estou conseguindo administrar melhor esse nervosismo a cada combate. Já fui córner dele umas quatro vezes, mas realmente não gosto. O que me acalma um pouco é perceber que a determinação, a garra e a vontade dele são grandes e genuínas. E, claro, o fato de que ele está treinando sempre muito forte com seus companheiros, lá no time duríssimo do Renzo em Nova York, isso me passa mais tranquilidade, pois vejo que ele está pronto para os desafios que aparecem.

“Quando ele me vê nervoso, diz: ‘Pô, pai, fica nervoso não que estou de boa’. Sou fã do Neiman, tenho muito orgulho dele. E, quando um pai vê que o filho se dedicou para estar ali, e realmente gosta do que está fazendo, a adrenalina dá lugar a outros sentimentos. Acredito que o ingrediente mais importante para você atingir o sucesso em qualquer atividade da vida é o amor. Ter amor por alguma coisa é o primeiro passo, só assim você passa a se dedicar, de fato, a tentar fazer da melhor maneira, a procurar se superar e aprender cada detalhe. E isso eu percebo que o Neiman tem dentro dele.”

E você, amigo leitor, como se sente ao ver um amigo ou familiar em ação numa luta, seja no Jiu-JItsu ou até no MMA?