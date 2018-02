Cris Cyborg é escalada para defender cinturão e “salvar” o UFC 222

Share it

Com a bruxa solta no mundo do MMA, o Ultimate teve que se movimentar para dar mais peso ao UFC 222, que rola no dia 3 de março, em Las Vegas.

Depois da queda de Max Holloway, campeão peso-pena que se lesionou nos treinos e não encara mais Frank Edgar pelo cinturão, o UFC escalou Cris Cyborg, e o seu cinturão peso-pena entra em jogo.

A adversária será Yana Kunitskaya, russa de 28 anos, ex-campeã peso-galo do Invicta que acumula um cartel com dez vitórias e três derrotas. Já Cris, com 19 vitorias e uma derrota, vem de retrospecto impressionante, sem saber do gosto amargo da derrota desde 2005, em sua estreia no MMA.

Para Frankie Edgar, o UFC escalou Brian Ortega, jovem invicto no UFC, para realizar a eliminatória até o cinturão até 66kg de Holloway.

O evento, transmitido ao vivo pelo Combate, conta ainda com a estreia de Mackenzie Dern no UFC e com o duelo de Ketlen Vieira contra Cat Zingano. Confira o card completo!

UFC 222

Las Vegas, Nevada

3 de março de 2018

Cris Cyborg x Yana Kunitskaya

Frankie Edgar x Brian Ortega

Sean O’Malley x Andre Soukhamthath

Stefan Struve x Andrei Arlovski

Cat Zingano x Ketlen Vieira

Beneil Dariush x Bobby Green

John Dodson x Pedro Munhoz

CB Dollaway x Hector Lombard

Mackenzie Dern x Ashley Yoder

Bryan Caraway x Cody Stamann

Jordan Johnson x Adam Milstead