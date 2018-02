Campeão do Ryan’s Way Challenge, Nandão Fernandes ensina raspagem com finalização

Share it

Bicampeão do Ryan’s Way Challenge, disputa que é marcada como ponto alto do Inter Gracie, Fernando Fernandes, o Nandão, provou o seu valor em dois anos consecutivos da torneio, e não é para menos.

Dono de um jogo justo, o faixa-preta da equipe Ryan Gracie gosta lutar para frente, sempre com o objetivo de finalizar. Para dar um exemplo prático do seu estilo, Nandão gravou para GRACIEMAG uma transição que termina com estrangulamento.

Na aula, gravada da Ryan Gracie Butantã, Nadão mostra sua opção de raspagem da guarda-laçada, que termina por cima no cem-quilos. Da posição de vantagem, Nandão mostra os detalhes para estrangular rápido e garantir a vitória.

Veja a posição no vídeo abaixo!