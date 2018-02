Roberto Gordo ensina a anular uma das passagens de guarda mais frequentes do Jiu-Jitsu

Share it

Professor na nossa GMI Start BJJ Academy, na Flórida, Roberto Gordo traz para o estudioso leitor de GRACIEMAG duas opções para contra-atacar a passagem escorregando o joelho, uma das opções mais básicas e comuns nos treinos e campeonatos.

Na posição, o faixa-preta mostra como anular a progressão da passagem, travando o joelho do oponente. Em seguida, com a perna oposta da passagem, ele projeta o professor Rafael Gordinho para frente, e faz o pêndulo para levantar e ganhar as costas. Na segunda opção, quando o adversário trava o braço, Gordo usa a pegada como vantagem para girar o eixo e terminar por cima.

Veja em detalhes no vídeo abaixo e utilize as opções para surpreender seus adversários no próximo treino. Oss!