Marcio André ensina raspagem da guarda-aranha com passagem no Jiu-Jitsu

Atleta de Nova União e um dos competidores mais versáteis da nova geração, Marcio André mostrou, em seminário recente na nossa GMI DJ Bros, uma de suas raspagens preferidas da guarda-aranha, com termino no cem-quilos.

Na aula, auxiliada pelo professor GMI Oswaldo Jurema, Marcinho coloca o adversário na guarda-aranha e chuta o mesmo para cima. Com a perna oposta, Marcio envolve a perna do oponente e usa o pé na axila para desequilibrar e derrubar. Com as costas no solo, o faixa-preta, passa a perna que sobra por cima do corpo e, sem soltar a pegada, sobe no leg-drag para fazer a transição, livrar as pernas e chegar no cem-quilos.

Estude com atenção os detalhes da posição de Marcio André e raspe com sucesso no treininho de hoje!