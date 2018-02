Relembre o estrangulamento de João Gabriel e inscreva-se no Pan de Jiu-Jitsu 2018

Share it

Próxima missão rumo ao sonhado grand slam da IBJJF, o Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2018 está próximo de ser realizado.

O evento, que rola em Irvine, na Califa, nos dias 8, 9 10 e 11 de março, está com inscrições abertas até o dia 26 de fevereiro, e promete um show de Jiu-Jitsu e a chance de você testar suas habilidades contra os melhores atletas do cenário.

Para relembrar o nível da competição, temos no vídeo abaixo um duelo do ano passado, no qual João Gabriel Rocha, da Soul Fighters, encarou Kitner Moura, da Almeida JJ. O combate, classificatório na divisão de pesadíssimos, terminou com um belo estrangulamento cruzado de João, este que mais tarde se tornaria campeão da divisão e vice-campeão no absoluto, superado por Leandro Lo.

Confira a batalha no vídeo abaixo e inscreva-se no Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2018, clicando aqui!