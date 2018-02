O dia em que Vitor Belfort explicou seu Jiu-Jitsu rápido e agressivo: “Não quero ficar batendo, quero acabar a luta”

Share it

Com décadas de experiência no Jiu-Jitsu e no MMA, Vitor Belfort se tornou referência no esporte de lutas, e já brilha como um dos principais nomes do esporte nacional há anos.

O apelido de “Fenômeno” não veio a toa. Campeão no UFC 12 aos 19 anos de idade, com estreia realizada no MMA em outubro de 1996, há quase 22 anos, Belfort era figurinha carimbada em programas de televisão que buscavam conhecer e informar sobre esse tal de Vale-Tudo.

Em uma dessas aparições, Belfort se juntou a Alvaro Romano, da Ginástica Natural, e Mestre Boneco, da Capoeira, no programa Vídeo Show. No fim do quadro, Belfort explicou para Marcio Garcia a sua receita para vencer no MMA e deu uma demonstração rápida de suas técnicas no solo.

Confira no vídeo abaixo!