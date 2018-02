Isaque Bahiense e a fórmula para vencer o absoluto do ACBJJ Open: “Usei a agilidade”

Share it

Isaque Bahiense, 22 anos, foi o melhor faixa-preta do ACB JJ South American Open Championship, campeonato organizado pelo Berkut no Clube Hebraica, em São Paulo, no último fim de semana. Isaque dominou o absoluto, divisão que é aberta para todos os pesos, e saiu vitorioso. O jovem atleta da Alliance precisou vencer três lutas para garantir os 1.400 dólares de premiação.

Na final do absoluto, Isaque precisou duelar com Otávio Nalati (Guigo Jiu-Jitsu), adversário que atua na divisão pesadíssimo, e usou as tentativas de quedas para pontuar. A vitória veio através da decisão dos árbitros, após o combate terminar empatado.

“Sempre competi o absoluto e desde que era criança já treinava com adultos”, analisou Isaque. “Acredito que, independente de peso, estou acostumado. Na realidade, eu até gosto de lutar com adversário mais pesados.”

“O Berkut tem a regra um pouco diferente”, prosseguiu Isaque. “Não existem vantagens e tem o golden score. Ataquei a luta toda, mas o adversário da final se defendia muito bem e qualquer erro seria fatal. Foi uma experiência muito boa. Eu tive que usar a minha agilidade.”

Atleta destaque da nova geração do Jiu-Jitsu, Isaque vê com bons olhos o crescimento do esporte com os novos torneios profissionais como, por exemplo, o Berkut.

“O Jiu-Jitsu está crescendo muito. A cada dia existem mais oportunidades para quem quer viver do Jiu-Jitsu e com isso estamos tendo mais Jiu-Jitsu de qualidade pelo mundo”, encerra o campeão, que vem embalado pelo título no Europeu da IBJJF.

(Fonte: Assessoria de imprensa)