Vídeo: Serginho Moraes vence e saúda “deuses do Jiu-Jitsu” no UFC Belém

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Serginho Moraes teve a oportunidade de expressar toda sua gratidão à arte suave após vencer Tim Means no UFC Belém, realizado no último sábado, dia 3 de fevereiro.

Atleta de família humilde, com orgulho de ter sido criado na COHAB, em São Paulo, Serginho pediu o microfone após bater Means na decisão dos jurados e agradeceu Belém, berço do Jiu-Jitsu mundial aprendido pelos Gracie com a semente plantada pelo lendário Mitsuyo Maeda, o Conde Koma.

Veja as palavras repletas de gratidão do professor Serginho Moraes e deixe nos comentários o seu relato de consideração ao Jiu-Jitsu!

UFC Fight Night: Machida x Anders

Belém, Pará

3 de fevereiro de 2018

Lyoto Machida venceu Eryk Anders na decisão dividida dos jurados

Valentina Shevchenko finalizou Priscila Pedrita no mata-leão aos 4min25s do R2

Michel Trator venceu Desmond Green na decisão unânime dos jurados

Tim Johnson venceu Marcelo Golm na decisão unânime dos jurados

Douglas D’Silva venceu Marlon Vera na decisão unânime dos jurados

Thiago Marreta venceu Anthony Smith por nocaute técnico a 1min06s do R2

Card preliminar

Serginho Moraes venceu Tim Means na decisão dividida dos jurados

Alan Nuguette venceu Damir Hadzovic na decisão unânime dos jurados

Polyana Viana finalizou Maia Stevenson no estrangulamento pelas costas aos 3min50s do R1

Iuri Marajó venceu Joe Soto por nocaute técnico a 1min06s do R1

Deiveson “Deus da Guerra” venceu Joseph Morales por nocaute técnico aos 4min34s do R2