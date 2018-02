O ABC da montada

Share it

Em mais uma semana de muito aprendizado na Renzo Gracie Online Academy (RGOA), você vai tornar o seu Jiu-Jitsu muito mais eficiente quando estiver lutando por cima, na posição de “máxima supremacia”.

Renzo Gracie e Paulo Guillobel revelam diversos macetes para você tornar a sua montada implacável, tanto pelos aspectos de estabilização e controle (você vai parar de dar brechas para o oponente escapar), como também pela perspectiva de ataque, ampliando o seu arsenal de finalizações. Trata-se das mesmas minúcias técnicas utilizadas por grandes campeões de Jiu-Jitsu, como Roger Gracie e os irmãos Saulo e Xande Ribeiro, cuja forma de montar aterroriza qualquer adversário.

Na aula sobre qualidade de vida, confira o depoimento do faixa-vermelha-e-branca Maurição Gomes, revelando como a prática do Jiu-Jitsu pode ajudar você a superar dificuldades no campo profissional e pessoal. Vá agora mesmo ao site gallerr.com/rgoa e tenha acesso ilimitado ao curso completo da RGOA.

Esta semana, o programa Renzo Gracie Online Academy está organizado da seguinte forma:

Cinco aulas sobre montada no Jiu-Jitsu.

Uma aula sobre qualidade de vida com faixa-vermelha-e-branca Maurição Gomes

Dia 1: Segunda-feira



Quando você chega à montada, uma das reações mais recorrentes por parte do adversário é estender um dos braços para empurrar o seu tronco, a fim de encontrar espaço para escapar. É importante que você saiba disso e tenha uma resposta engatilhada, como Renzo Gracie ensina nesta aula.

Se você está passando por um momento difícil, seja por uma adversidade no campo profissional ou familiar, a prática do Jiu-Jitsu pode contribuir bastante para você superar o problema. É o que ensina o faixa-vermelha-e-branca Maurição Gomes, que, nesta aula, exalta o potencial que a arte suave tem em melhorar a vida das pessoas.

Dia 2: Terça-feira

Aula 3: Do domínio lateral para a montada

Paulo Guillobel analisa os quatro pontos fundamentais para você exercer domínio sobre o corpo do adversário. Ao controlar esses pontos, você se torna capaz de anular a movimentação do oponente e chegar à montada, frustrando as reações do adversário. Guillobel demonstra isso na prática, com uma eficiente progressão do domínio lateral para a montada.

Dia 3: Quarta-feira

Aula 4: Mantendo-se na montada

Antes de começar a atacar a partir da montada, é preciso aprender a se manter estável na posição, anulando as tentativas de fuga do oponente. Paulo Guillobel ensina um exercício de repetição muito eficiente para você desenvolver a capacidade de frustrar o oponente sempre que ele tenta escapar da sua montada.

Dia 4: Quinta-feira

Aula 5: Controle da cabeça para estabilizar a montada

Paulo Guillobel ensina um exercício para você repetir diversas vezes, a fim de aperfeiçoar o domínio do oponente na montada, através do controle de sua cabeça. Repare que se trata de uma técnica de antecipação, você não pode perder o timing do movimento.

Dia 5: Sexta-feira

O que fazer quando o adversário começa a empurrar o seu quadril com as duas mãos, a fim de escapar da montada? Paulo Guillobel mostra uma alternativa bastante eficiente, dominando na gola cruzada do oponente. Repare que, se o adversário continuar a movimentação de fuga da montada, ele tende a se estrangular. Mais uma ótima técnica para você aperfeiçoar através de dinâmicas de repetição.

