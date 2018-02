Nathiely de Jesus e dobradinha da Alliance com ouro duplo no Atlanta Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em dia repleto de Jiu-Jitsu de alta qualidade, o Georgia International Convention Center recebeu mais uma edição do Atlanta Open, no último sábado, dia 3 de fevereiro.

Na faixa-preta, três nomes tiveram destaque ao brilhar com ouro duplo na competição: Nathiely de Jesus (Cícero Costha) e a dupla da Alliance Matheus Diniz e Marcos Tinoco.

Sem adversárias na categoria de peso, Nathiely partiu com sede para brilhar no absoluto. A fera da Cícero Costha fez duas lutas, primeiro bateu Jennifer Case (Renato Tavares BJJ) e partiu para a final campeã, sobre Yacinta Nguyen-Huu (Toronto BJJ).

Já no masculino, foi a vez da Alliance reinar. Quem abriu as finais de vitória foi Gianni Grippo, no peso leve. Em seguida, Marcos Tinoco venceu no médio e Matheus Diniz fechou com John Satava o meio-pesado. No absoluto, Tinoco e Diniz fecharam o pódio para a Alliance, mais uma vez.

Por equipes, a Alliance ficou com o título ao somar 483 pontos, seguida pela Roberto Traven BJJ, com 314 pontos, e a Gracie Barra em terceiro, com 171 pontos.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta adulto!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Marcelo Cohen – The Armory

2 – Dustin M Ordinario – Pablo Silva BJJ – ZR Team

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – João Pedro Oliveira Rodrigues – Soul Fighters BJJ

2 – Carlos Saquic Perez – Behring Puerto Rico

3 – Luis Felipe Ninja de Moraes Pinto – Leonardo Peçanha Association

Black / Adult / Male / Feather

1 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

2 – Jeffrey Timothy Cummings – Soul Fighters BJJ

3 – Christopher M. Kriebel – Bonsai JJ – USA

3 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

Black / Adult / Male / Light

1 – Gianni Paul Grippo – Alliance

2 – Gilson Nunes De Oliveira Neto – CheckMat

3 – Frederico Augusto Alves Silva – Alliance International

3 – Kyle T. Briere – KMR BJJ Europe

Black / Adult / Male / Middle

1 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance

2 – Vitor Henrique Silva Oliveira – GF Team

3 – Joshua Aaron Bacallao – Roberto Traven BJJ

3 – Samuel Rodrigues M. Tosatti Dias – Brazilian Top Team – ATX

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Matheus Oliveira Diniz – Alliance

2 – Jonathan T. Satava – Alliance

3 – Igor Matosinho de Paiva – Soul Fighters BJJ

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Aaron Michael Johnson – Unity Jiu-jitsu

2 – Inacio Ferreira Gomes Neto – Gracie Barra

3 – Gilvan Gomes da Costa – Brazilian Top Team

3 – Roberto Torralbas – Team Third Law

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Thomas Anthony McMahon – Alliance

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Matheus Oliveira Diniz – Alliance

2 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance

3 – Inacio Ferreira Gomes Neto – Gracie Barra

3 – Joshua Aaron Bacallao – Roberto Traven BJJ Black / Adult / Female / Feather 1 – Kristin Mikkelson – Brazil 021 International 2 – Anna Elizabeth Salome – Roberto Traven BJJ 3 – Sofia Rosa Amarante – Fight Sports Black / Adult / Female / Middle 1 – Jaqueline de Moraes Amorim – CheckMat 2 – Caitlin Huggins – Roberto Traven BJJ Black / Adult / Female / Medium-Heavy 1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – PSLPB Cicero Costha Black / Adult / Female / Heavy 1 – Yacinta X. Nguyen-Huu – Toronto BJJ 2 – Nivia de Souza Moura – Gracie Gym Texas 3 – Alejandra Gonzalez – Carlson Gracie Team Black / Adult / Female / Super-Heavy 1 – Jennifer A. Case – Renato Tavares Association

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – PSLPB Cicero Costha

2 – Yacinta X. Nguyen-Huu – Toronto BJJ

3 – Anna Elizabeth Salome – Roberto Traven BJJ

3 – Jennifer A. Case – Renato Tavares Association