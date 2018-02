Lyoto Machida analisa luta no UFC Belém: “Sou melhor em pé e no Jiu-Jitsu”

Share it

A primeira edição do Ultimate no Brasil em 2018 rola hoje, dia 3 de fevereiro, na charmosa Belém do Pará. Na luta principal, Lyoto Machida encara Eryk Anders na intenção de retomar o caminho das vitórias.

Após o revés para Derek Brunson em seu mais recente compromisso no UFC, Lyoto busca redenção na cidade que o acolheu por tantos anos. A preparação consistiu em um resgate às raízes no karatê, sem deixar outras habilidades de lado.

Anders, invicto no MMA com dez sucessos, dois deles no UFC contra dois brasileiros (Rafael Sapo e Markus Maluko), chega com a missão de estragar a festa paraense, mas Lyoto se diz confiante, inclusive na análise técnica do combate.

“Eu me considero melhor que ele na luta em pé e na luta de chão”, afirmou Lyoto. “Eu posso finalizar ele ou nocautear, depende da chance que ele vai me dar.”

Confira no vídeo abaixo a entrevista com Lyoto Machida e não perca o UFC Belém, neste sábado, a partir das 22h, ao vivo no Combate!

UFC: Machida x Anders

Belém, Pará

3 de fevereiro de 2018

Lyoto Machida x Eryk Anders

Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita

Michel Trator x Desmond Green

Timothy Johnson x Marcelo Golm

Thiago Marreta x Anthony Smith

Card preliminar

Serginho Moraes x Tim Means

Alan Nuguette x Damir Hadzovic

Douglas D’Silva x Marlon Vera

Iuri Marajó x Joe Soto

Deiveson Figueiredo x Joseph Morales

Polyana Viana x Maia Stevenson