Jiu-Jitsu: Gustavo Braguinha e seu ezequiel campeão no Los Angeles Open

O último domingo, dia 28 de janeiro, reuniu na Califórnia grandes nomes do Jiu-Jitsu. O Los Angeles Open, torneio realizado pela IBJJF que conta pontos importantes no ranking mundial, foi palco de grandes duelos e belas finalizações.

Nome de destaque no evento, Gustavo Braguinha brilhou ao faturar o ouro tanto no peso pesado quando no absoluto, voltando pra casa orgulhoso com dois ouros no peito.

Para conquistar o título no pesado, ele encarou Ashur Darmo (Bonsai JJ), e tratou de aplicar um belo estrangulamento para garantir o ouro.

Depois de raspar, passar e montar, Braguinha tentou o estrangulamento cruzado. Sem sucesso, a fera atacou no ezequiel, e conseguiu os três tapinhas do adversário.

Confira a luta completa no vídeo abaixo!