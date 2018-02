Finalização é para todos: uma técnica de Jiu-Jitsu facilmente adaptada por paralutadores

Share it

Arte marcial recomendada para qualquer tipo de pessoa, o Jiu-Jitsu é notoriamente reconhecido como um esporte de inclusão. Como exemplo, não poderíamos deixar de citar os guerreiros do ParaJiu-Jitsu.

Acostumados a superar barreiras diariamente, os atletas com necessidades especiais são craques em adaptar as técnicas do Jiu-Jitsu para alcançar seus objetivos no tatame. Para Farlley Milioni, atleta da GFTeam, as finalizações são parte da rotina, e ele nos mostrou uma das que gosta de usar nos campeonatos.

Na aula, o faixa-roxa detalha a pegada na gola do adversário em quatro apoios, para assim girar por cima e sair no estrangulamento. Confira o golpe no vídeo abaixo e supere você também os seus obstáculos, no Jiu-Jitsu e na vida!