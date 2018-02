Jiu-Jitsu: Estude o kata-gatame de Lyoto Machida e aqueça para o UFC Belém

Share it

Astro do UFC Belém, lutando em casa, Lyoto Machida terá do outro lado do octógono Eryk Anders, na luta principal do evento, nos pesos médios.Ex-campeão dos meio-pesados, Lyoto fez sua primeira escalada até o cinturão com forte base no karatê, mas o Jiu-Jitsu também salvou a fera em algumas ocasiões.

Uma das finalizações memoráveis do faixa-preta de Jiu-Jitsu foi no UFC 79, em dezembro de 2007. Ainda invicto no MMA, com 11 sucessos, Lyoto teria pela frente o perigoso Rameau Sokoudjou, camaronês que vinha de recentes nocautes sobre Ricardo Arona e Rogério Minotouro no Pride.

Para vencer, além de sua base de resposta na trocação, Lyoto colocou seu jogo de solo em ação para desequilibrar a seu favor. Depois de aplicar belo golpe em pé e chegar ao solo, Lyoto trabalhou por cima e encontrou o kata-gatame que rendeu sua 12 vitória seguida.

Relembre no vídeo abaixo e aqueça para o UFC Belém neste sábado, dia 3 de fevereiro, a partir das 22h, ao vivo no Combate!

UFC: Machida x Anders

Belém, Pará

3 de fevereiro de 2018

Lyoto Machida x Eryk Anders

John Dodson x Pedro Munhoz

Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita

Michel Trator x Desmond Green

Timothy Johnson x Marcelo Golm

Thiago Marreta x Anthony Smith

Card preliminar

Serginho Moraes x Tim Means

Alan Nuguette x Damir Hadzovic

Douglas D’Silva x Marlon Vera

Iuri Marajó x Joe Soto

Deiveson Figueiredo x Joseph Morales

Polyana Viana x Maia Stevenson